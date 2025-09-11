Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica entram em mais uma discussão, com Jéssica a apelidar a colega de «mentirosinha». Mais tarde, Miranda desaba em lágrimas no quarto por causa de Afonso, que não lhe dá as respostas que procura. O paraquedista acaba por a confrontar: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica», acrescentando ainda: «Fico muito feliz se me conseguir dar bem com a Jéssica».

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!