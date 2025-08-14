No Big Brother Verão, Catarina Miranda levanta-se da cama pronta a tirar Kina do sério. Assim que coloca um pé fora da cama, Catarina Miranda dispara contra Kina, levando a concorrente, uma vez mais, à loucura. Veja o vídeo.
Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura
- Há 1h e 45min
Últimos vídeos
07:36
Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura
Há 1h e 45min
00:10
Tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição dos incêndios
Há 14 min
04:07
Será mais um plano? Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Há 35 min
06:31
Amigas de Catarina Miranda dão grito de revolta: «Não consigo compactuar com o que ela faz»
Há 1h e 9min
06:13
Catarina Miranda levanta-se da cama e desata logo a discutir
Há 1h e 53min
02:26
Cena de ciúmes. Catarina Miranda passa-se a atira objetos contra as paredes
Há 2h e 36min
02:52
Caos entre Afonso e Viriato: «Cala-te»
Há 2h e 39min
02:59
Hilariante. Afonso vira DJ com objetos improvisados
Há 2h e 42min
04:28
Afonso encosta o corpo a Kina e quase acontece o pior
Há 3h e 18min
04:42
Inês Morais diz tudo o que pensa e a opinião é polémica
Há 3h e 19min
03:30
Catarina Miranda não desarma e estraga dinâmica de Kina
Há 3h e 22min
00:44
Catarina Miranda tenta tudo para tirar Kina do sério
Há 3h e 50min
00:36
Ana expõe todos os podres de Catarina Miranda: «Lá fora...»
Há 3h e 52min
03:33
Ana e Viriato: Haverá chama no ar? Maria Botelho Moniz já quer saber mais sobre esta 'crush'
Ontem às 22:26
10:16
Alerta fofoca! Concorrentes leem comentários anónimos feitos
Ontem às 22:25
06:11
Jéssica considera Catarina Miranda obcecada por Afonso: «Estás demasiado fixada»
Ontem às 22:18
03:50
Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão
Ontem às 22:09
01:29
Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»
Ontem às 22:03
02:39
Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão
Ontem às 22:01
05:57
Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva»
Ontem às 21:34
05:13
Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada»
Ontem às 19:52
05:13
Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca»
Ontem às 19:45
00:41
Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa
Ontem às 19:38
03:08
O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água
Ontem às 19:37
04:35
O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana
Ontem às 19:04
02:51
«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente
Ontem às 18:54
05:33
Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta»
Ontem às 18:49
04:16
Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina»
Ontem às 18:40
02:35
Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem »
Ontem às 18:33
04:35
«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela
Ontem às 18:19
04:11
Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»
Ontem às 18:12
03:54
Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão»
Ontem às 18:06
06:38
Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão
Ontem às 18:02
02:26
«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão
Ontem às 17:51
04:13
O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender
Ontem às 17:46
01:12
Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim»
Ontem às 17:39
06:17
Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti»
Ontem às 17:25
05:01
Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo
Ontem às 17:17
09:10
Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar
Ontem às 17:06
04:21
A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia
Ontem às 16:31
01:45
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final
Ontem às 16:04
02:17
Sensualidade ao máximo. Kina faz massagem especial e modeladora nas traseiras de Ana Duarte
Ontem às 15:52
01:51
Kina entra em modo "limpeza espiritual": «Agradeço senhor, que tires estas pessoas da minha vida»
Ontem às 15:42
04:20
Ana Duarte dispara recado a Catarina Miranda: «Não vim para aqui choramingar nada»
Ontem às 15:32
04:50
Kina suplica à porta do confessionário: «Big, abra-me a porta, estou a sentir-me ameaçada»
Ontem às 15:17
10:53
Catarina Miranda lança aviso: «Vamos chegar a uma fase (…) em que a gente não precisa de se cansar»
Ontem às 15:04
07:49
Tensão no almoço dos nomeados! Afonso Leitão acaba sozinho à mesa
Ontem às 14:51
07:49
Confronto quente: Afonso Leitão não perdoa Viriato Quintela: «Custa-te ouvir as verdades»
Ontem às 14:49
10:09
Troca de farpas no almoço dos nomeados! Viriato Quintela ataca Afonso Leitão: “Tu és pau mandado e ela manda”
Ontem às 14:38
04:32
Quem está com os dias contados? Nomeados levantam o véu
Ontem às 14:06
04:18
Miranda e Afonso contra Kina «Planta venenosa». A concorrente responde «Afinal havia outra»
Ontem às 12:46
03:41
Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»
Ontem às 12:33
02:03
Kina desiquilibra-se e o momento é de chorar a rir. Veja aqui
Ontem às 11:34
01:48
Picardias sem fim. Jéssica dedica musica a Miranda- «Ciumenta assim nenhum homem te aguenta»
Ontem às 11:29
01:15
Durante dinâmica Jéssica e Kina pegam-se: «Estás muito nervosa»
Ontem às 11:21
07:58
Boa disposição. Kina dá aula e leva os concorrentes às gargalhadas
Ontem às 11:16
03:27
Só rir. Kina imita Miranda: «Afonsoooo». Veja o momento
Ontem às 10:31
01:21
Bruna e Ana falam da dupla Afonso e Miranda «Eu ainda acredito que ele tem um carinho por mim»
Ontem às 09:49
02:42
Bruna emociona-se. Estarão Miranda e Afonso a sabotar a sua liderança? «Perdi o pio»
Ontem às 09:29
05:18
Miranda mete a liderança de Bruna em causa e a confusão instala-se «Galinhas»
Ontem às 09:25
05:05
Prova não superada. Bruna perde a cabeça e culpa Miranda, Afonso e Viriato
Ontem às 09:19