Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Muitos consideram este o casal do momento. Apesar de o relacionamento ter começado envolto em polémicas, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm vindo a afastar os obstáculos e a provar que o amor entre ambos está firme e para durar.

Esta é a primeira entrevista que dão em conjunto, escolhendo o Momento Certo para se mostrarem ao público. Catarina Miranda, conhecida por ter participado no Big Brother 2023, Dilema e Big Brother Verão, e por ter sido repórter do Somos Portugal, e Afonso Leitão, ex-concorrente do Secret Story 8, Big Brother Verão e ex-namorado de Jéssica Vieira, falam agora abertamente da relação e dos desafios que superaram.

Mas o inesperado aconteceu: Afonso surpreendeu Catarina Miranda no programa, com um pedido de namoro original e emotivo, consolidando a ligação e marcando um ponto de viragem na história do casal.

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.

  • Ontem às 19:59
