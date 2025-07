Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima de flirt? «Se tu me aceitares...»

Catarina Miranda surge vestida de tubarão para cumprir o castigo atribuído por Viriato Quintela. Ao passar por Viriato Quintela e por Manuel Melo, a chef avisa que a emissão ficará interrompida durante seis horas. No confessionário, Catarina Miranda assume que, finalmente, tem um fato que lhe faz justiça. Assim que soa a música do tubarão, Afonso Leitão aparece vestido de nadador-salvador e junta-se a Catarina Miranda, gritando que “há tubarão!”. Enquanto cumpre o castigo, Catarina Miranda comenta com Afonso Leitão que, em seis horas, há tempo suficiente para desenvolverem alguma coisa e revela o que faria se o encontrasse na praia.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

