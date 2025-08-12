No Big Brother Verão, logo de manhã, Catarina Miranda aproxima a cadeira de Afonso Leitão. Quando ele comenta, ela diz que dormiram separados e que acordou com saudades, acrescentando que isso não aconteceria se «dormissem agarradinhos».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima romântico pela manhã: «Uma pessoa acorda cheia de saudades»
- Há 1h e 5min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:38
Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima romântico pela manhã: «Uma pessoa acorda cheia de saudades»
Há 1h e 5min
06:32
Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso
Há 19 min
05:28
Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem
Há 23 min
12:21
Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã
Há 37 min
12:21
Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!»
Há 38 min
00:13
Vingança? Miguel Vicente reage de maneira icónica à expulsão de Bruno de Carvalho
Há 1h e 34min
04:13
As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho
Há 2h e 48min
03:33
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora
Há 2h e 51min
05:46
Antes da expulsão, Bruno de Carvalho forçou desistência coletiva
Há 2h e 56min
06:08
Enquanto uns choram arrependidos, Catarina Miranda mostra-se feliz: «Não me arrependo de nada»
Há 3h e 38min
05:23
Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»
Há 3h e 39min
02:33
Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo»
Há 3h e 49min
03:53
Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade»
Há 3h e 52min
03:20
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»
Ontem às 23:32
03:58
O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»
Ontem às 23:21
03:40
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»
Ontem às 23:15
03:08
Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa
Ontem às 23:06
01:34
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Ontem às 23:03
02:53
Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»
Ontem às 22:59
01:11
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
Ontem às 22:52
02:59
Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto»
Ontem às 22:48
15:14
Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens
Ontem às 22:46
04:19
Kina atinge limite com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Sou vítima deles os dois»
Ontem às 22:42
02:26
Sanção aplicada! Fábio Paim paga caro após discussão com Catarina Miranda
Ontem às 22:35
06:40
«Eu estou arrependido»: Fábio Paim assume responsabilidade após conflito
Ontem às 22:32
02:57
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos
Ontem às 22:28
02:24
Kina recusa-se a aceitar atitude agressiva: «Não estou de acordo com o que ele fez»
Ontem às 22:26
01:15
Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»
Ontem às 22:14
04:33
Sem despedidas. Bruno de Carvalho abandona a casa mais vigiada do País
Ontem às 22:13
04:33
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
Ontem às 22:12
00:44
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente
Ontem às 22:12
02:30
Ana Duarte atira a Afonso Leitão: «colocar palavras na minha boca, não te admito nem a ti, Afonso, nem a ninguém.»
Ontem às 22:06
07:04
Como nunca a viu. Maria Botelho Moniz coloca os concorrentes na ordem. «Acabou! É tolerância zero»
Ontem às 22:00
00:35
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Ontem às 21:59
07:04
Bruno de Carvalho quebra o silêncio e explica o polémico ‘tropeção’ em Afonso Leitão
Ontem às 21:59
01:37
Grita-se agressão na casa. As imagens polémicas do 'tropeção' de Bruno de Carvalho e Afonso Leitão
Ontem às 21:49
02:29
Maria Botelho Moniz dá puxão de orelhas: «A única coisa tranquila que eu tenho para anunciar são os nomeados»
Ontem às 21:47
09:29
«Tu és um badameco»: Catarina Miranda explode contra Viriato Quintela
Ontem às 21:41
04:21
Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País
Ontem às 20:07
05:38
Desistência em bloco? Provocações e conflitos podem mudar tudo no Big Brother Verão
Ontem às 19:59
03:50
Fim da liderança e confronto: Bruno de Carvalho critica postura de Catarina Miranda
Ontem às 19:49
08:25
Adriano Martins dispara: «Cegos, ciumentos e invejosos do protagonismo do Afonso e da Catarina Miranda»
Ontem às 19:43
06:26
Tensão máxima! Fábio Paim deixa aviso a Catarina Miranda: «Ela vai perceber com quem se meteu»
Ontem às 19:32
04:33
Jéssica Vieira mostra lado implacável: «Só me engana uma vez quem eu deixo»
Ontem às 19:11
08:23
Já é conhecida a prova semanal e envolve... praia
Ontem às 19:06
01:41
«Não prestas»: Kina explode e é levada ao limite em acesa discussão com Catarina Miranda
Ontem às 18:47
04:12
Catarina Miranda não aceita pontuação negativa e responde à altura com farpas afiadas
Ontem às 18:43
03:10
Catarina Miranda revela ritual «anti-bruxedo» e deixa Afonso Leitão em pânico
Ontem às 18:27
03:27
Primeiro beijo de Catarina Miranda e Afonso Leitão agita o Última Hora
Ontem às 18:22
01:02
Última Hora! Há um concorrente que quer desistir do Big Brother Verão
Ontem às 18:13
06:51
Viriato Quintela não poupa Catarina Miranda: «Ontem foi bom para mim e mau para vocês»
Ontem às 18:11
02:40
Farpas e tensão! Afonso e Viriato trocam acusações e Big Brother é forçado a intervir
Ontem às 17:14
04:10
Divisão de tarefas gera faíscas: Catarina Miranda reage a atitude da líder
Ontem às 17:09
02:56
Guerra sem filtros! Kina ataca Catarina Miranda: “Fecha a boca que está-me a cheirar mal aqui”
Ontem às 16:56
05:59
Ameaças de morte? Kina acusa Catarina Miranda após troca de farpas explosiva
Ontem às 16:44
06:41
Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido»
Ontem às 16:11
06:16
Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 16:02
02:47
Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?»
Ontem às 15:31
01:15
Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»
Ontem às 15:22
04:46
Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa”
Ontem às 15:08
05:47
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina
Ontem às 14:23