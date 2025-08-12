VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima romântico pela manhã: «Uma pessoa acorda cheia de saudades»

No Big Brother Verão, logo de manhã, Catarina Miranda aproxima a cadeira de Afonso Leitão. Quando ele comenta, ela diz que dormiram separados e que acordou com saudades, acrescentando que isso não aconteceria se «dormissem agarradinhos».

  • Há 1h e 5min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

06:32

Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso

11:47
05:28

Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem

11:43
12:21

Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã

11:29
12:21

Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!»

11:28
00:13

Vingança? Miguel Vicente reage de maneira icónica à expulsão de Bruno de Carvalho

10:32
04:13

As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho

09:18
Mais Vídeos

Mais Vistos

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Ontem às 22:03
00:35

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Ontem às 21:59
05:23

Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»

Há 3h e 39min
01:11

Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta

Ontem às 22:52

Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

Ontem às 23:14
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto

Há 40 min

Miguel Vicente eufórico com expulsão de Bruno de Carvalho: «Granda Abraço»

Há 1h e 18min

Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde

Há 1h e 45min

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Há 3h e 12min

A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother

Há 3h e 55min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Ontem às 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Ontem às 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Ontem às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Ontem às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Ontem às 15:59

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Ontem às 15:36

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Ontem às 15:30

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Ontem às 10:36
03:07

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Ontem às 09:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Ontem às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Luís Gonçalves de volta ao "Big Brother"? Estes são os ex-concorrentes que quer enfrentar!

Há 1 min

Revelada conversa entre Afonso Leitão e Daniela Santos, antes do "Big Brother Verão"!

Há 8 min

Emocionada, Daniela Santos faz confissão sobre Afonso Leitão: "Extremamente desiludida"

Há 18 min

Bárbara Parada admite ter sofrido em silêncio e lamenta: "Sempre fui a outra"

Há 1h e 9min

Fanny Rodrigues abraçada a pessoa especial: "Está no meu coração e agora no do meu Bernardo também"

Há 2h e 0min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Ontem às 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Ontem às 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais