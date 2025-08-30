Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a apostar tudo numa estratégia ousada: sabotar os gelados dos colegas. Desta vez, levaram o plano mais longe e entraram em negociações com Bruna, tentando aliciá-la para o seu lado. Mas será que conseguiram levar a melhor? O momento não passou despercebido e gerou reações dentro da casa. Veja tudo.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!