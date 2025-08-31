VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível! Saiba o que aconteceu

No Big Brother Verão, os concorrentes receberam um desafio divertido: tinham de proteger e preservar um gelado. Quem o conseguisse manter intacto, receberia uma recompensa. Depois de guardarem os seus num local seguro e secreto, Catarina Miranda e Afonso Leitão juntam-se para estratégia infalível: tentar chegar ao gelados dos restantes colegas.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de expulsão. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Big Brother
  • Há 1h e 17min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:38

Clima no ar! Catarina Miranda e Afonso Leitão aos beijos antes de dormir

09:29
04:24

Jéssica Vieira para Catarina Miranda: «Eu não uso pessoas nem jogo com as pessoas»

09:28
03:59

Jéssica Vieira passa-se com Afonso Leitão: «Não és ninguém para mexer nas minhas coisas!»

09:26
00:59

Como era Cristina Ferreira há 20 anos. Eis as imagens mais especiais da apresentadora

09:00
03:43

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

08:46
04:26

Clima aqueceu! Afonso Leitão arrasa Bruna enquanto líder

08:44
Mais Vídeos

Mais Vistos

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48
03:27

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Ontem às 22:02
04:10

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Ontem às 22:47
04:28

Jéssica e Afonso choram juntos com mimos da família. Miranda intervém e leva 'barra': «Deixa ouvir»

Ontem às 18:44
02:11

«Não tens confianças comigo para essas coisas»: 'Passada', Jéssica dá raspanete ao ex

Ontem às 22:14
Ver Mais

Notícias

Tudo não passa de estratégia? Implacável, Catarina Miranda aperta com Afonso

Há 41 min

Cristina Ferreira revela registos especiais que poucos viram

Há 49 min

O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Ontem às 19:59

Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

Ontem às 17:52

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Ontem às 16:53
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira revela registos especiais que poucos viram

Há 49 min
00:59

Como era Cristina Ferreira há 20 anos. Eis as imagens mais especiais da apresentadora

Há 1h e 32min

O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Ontem às 19:59
01:00

Para lá da canela: o ritual inesperado de Bruna Gomes

Ontem às 19:56

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Ontem às 16:53
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Ontem às 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após ausência, Márcia Soares regressa à televisão muito diferente e acompanhada

Há 22 min

Após boato sobre Jéssica Vieira, Marcia Soares repõe a verdade: "Não olham a meios para atingir os fins!"

Ontem às 21:35

Flávio Furtado dá início a "nova etapa": "A realização de mais um sonho"

Ontem às 19:02

Jéssica Vieira fala sobre problema de saúde de irmão: "Teve de ser operado várias vezes"

Ontem às 18:40

Ana Duarte quebra o silêncio sobre comunicado de Ricardinho: "A verdade vem sempre ao de cima"

Ontem às 18:21
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

Ontem às 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Ontem às 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

31 ago, 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

31 ago, 22:12
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

Ontem às 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais