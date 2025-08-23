VÍDEO SEGUINTE
Catarina Miranda, em modo «nutricionista», dá conselho inédito a Bruna

No Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu o papel de nutricionista da casa mais vigiada do País. Durante a consulta a Bruna, Miranda não poupou palavras: considerou a colega influenciável e aconselhou-a a pensar mais pela sua própria cabeça. Um momento tenso e direto que não passou despercebido. Veja tudo.

Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.

