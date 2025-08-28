Catarina Miranda em pranto: «Eu não posso desistir!»

Depois do Especial, Catarina Miranda esteve sentada a um canto, inconsolável, sem conseguir controlar as lágrimas. Minutos antes, a concorrente tinha tido um momento delicado no confessionário, com Maria Botelho Moniz, em que expressou o seu cansaço e a desilusão que está a sentir, com recentes atitudes de Afonso.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

