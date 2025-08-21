Catarina Miranda esconde tabaco de Viriato e ainda goza com a sua fúria

De manhã, o Viriato mostra-se bastante aborrecido por não encontrar a sua caixa do tabaco. A Ana, a Bruna e o Viriato criticam a “criancice” de Miranda e Afonso por terem escondido uma vez mais o tabaco de alguém. Irritado, o Viriato confronta a Miranda, que nega tudo e os dois discutem bastante. O concorrente chama-a de criança e nojenta. No confessionário, a autora do furto revela que agora o Viriato está de castigo e só irá devolver a caixa quando ele se desculpar por todos os nomes que lhe chamou.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

