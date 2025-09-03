Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda voltou a mostrar-se insatisfeita com a atitude dos colegas. Enquanto preparava o almoço, a repórter queixou-se a Afonso Leitão por sentir que os restantes concorrentes não contribuem para as tarefas da casa.

Pouco depois, o Big Brother chamou os participantes para a tarefa semanal. Miranda correu para o jardim com a intenção de assumir a responsabilidade, mas ao chegar deparou-se com Viriato Quintela já na posição. O momento gerou nova discussão entre os dois.

Irritada com a situação, Catarina Miranda não conteve as palavras e atirou: «Como Homem és uma vergonha! Não vales nada». O ambiente voltou a ficar tenso na casa mais vigiada do país.