Catarina Miranda exclui Ana Duarte de dinâmica e acusa Bruna de estar manipulada

No Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu o papel de “nutricionista” da casa e começou a dar consultas privadas aos colegas. Bruna foi uma das pacientes na dinâmica. Miranda insinuou que a colega tem o cérebro manipulado desde a entrada de Ana na casa.
Jéssica encerrou a ronda de atendimentos e recebeu o conselho de não falar em demasia. Em resposta, rejeitou a sugestão e afirmou que não é maluca, nem fala “à toa”.
A “nutricionista” deu por concluída a manhã de consultas, deixando Ana fora da atividade. No confessionário, Miranda justificou a decisão ao afirmar que, para si, Ana “não existe”.