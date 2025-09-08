Catarina Miranda fala em planos sérios com Afonso Leitão fora da casa mais vigiada do País

No Especial Big Brother Verão, Catarina Miranda confessou o desejo de construir planos com Afonso Leitão fora da casa, mostrando-se determinada em dar continuidade à relação depois do programa. A concorrente revelou ainda que, desta vez, pretende «fazer diferente», sublinhando que as suas últimas saídas da casa mais vigiada do país foram experiências duras e marcadas pela dificuldade em lidar com o exterior. Agora, Miranda garante estar mais preparada e motivada para enfrentar o que a espera além das paredes do Big Brother.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!