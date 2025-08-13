VÍDEO SEGUINTE
Catarina Miranda faz as malas e Jéssica reage: «Ela não quer disistir, é uma chamada de atenção»

No Especial do Big Brother Verão, Jéssica Vieira foi a confessionário falar sobre a acesa discussão que teve com Catarina Miranda. A concorrente conta que «já estava a encher». Comentou ainda a intenção da colega de querer desistir do programa. Veja tudo.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

