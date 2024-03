Catarina Miranda faz proposta a Alex Ferreira: «Com jeitinho ainda vamos ser aliados»

No Big Brother, no jardim, a Catarina desabafa com o Alex e diz que até gostava da Daniela, esteve sempre a falar com ela, mas depois “chegou ali” e nomeou-a por estar sempre “taca taca”. E, atira, se não for para falar ficavam em casa… Alex não sabe que tipo de conversas elas tiveram, mas se calhar foi o tipo de conversas que ela teve com toda a gente que a cansou. Miranda diz que se cansou tem que ir para a casa, pois “só a morte me vai calar”. A concorrente ri-se e garante ser assim. Alex diz que ontem foi “essa pessoa” e levou uma rebocada (o Alex refere-se ao programa BB - A Escolha). Catarina atira que tem que animar as pessoas e lembra que “há muitos velhotes” a ver o TVI Reality. Atira que se estiverem todos calados isto vai parecer “um cemitério”. Alex diz que ele é a pessoa com quem pode falar, pois é muito tagarela. Catarina atira que com jeitinho podem ser aliados no jogo, pois têm a mesma vibe. Confessa, até, que já os imagina na final. Alex diz que depois começa a sonhar e fica complicado. Catarina diz para ele sonhar para dentro. Depois, comenta que o concorrente tem cara de virgem e Alex ri-se, dizendo que ela sabe a idade dele. Catarina diz ter 25 e Alex atira “uma mulher quer-se mais nova”. Catarina ri e Alex diz que ela está a fazer-se ao piso. Catarina diz que ele nem sabe em que piso quer ir e Alex atira que a concorrente está a morder “aqui e ali à espera que algum te dê troco”. Catarina atira que é casada com Deus e não quer casais. Sobre ser virgem, Alex atira que às vezes os virgens são os melhores. Pouco depois, na casa de banho, Alex pergunta se Catarina gostou da nomeação dele. Catarina atira que ele se enganou a nomear e convém ter atenção… Sobre as nomeações, Catarina atira “eu sei elas todas”: “Nomeou-me a Lola, aquela loira, nomeou-me a Carolina, nomeou-me a Daniela”. E, garante, a Ilona e o João estão perdoados… E lembra também que a nomeou o líder. Catarina confessa ter medo de ser nomeada, mas Alex atira “Se fores, não sais”.