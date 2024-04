No Big Brother, Catarina Miranda vinga-se de Daniela Ventura, que a acordou com tachos e tampas, não deixando a colega descansar de noite, cantando-lhe canções e deitando sal nas camas dos colegas. Catarina passeia-se pela casa enquanto se vangloria do feito. Miranda aproveita ainda que Daniela Ventura está na casa de banho para lhe cantar uma serenata.