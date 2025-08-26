Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão

No Especial do Big Brother Verão, depois de ser bem sucedida num desafio, Catarina Miranda consegue o que queria e conquista um jantar com Afonso Leitão, pois tem muito para lhe dizer em privado, mas não é esta a única surpresa: Miranda ofereceu um relógio de marca ao colega.
Em troca, a concorrente abdicou de duas moedas.
