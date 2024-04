Catarina Miranda grita a Daniela Ventura e vira costas à dinâmica: «Pela saúde do meu irmão, vou fazer com que sejas expulsa»

No Big Brother, Daniela é a concorrente que vai ao centro ver quantas pessoas votaram em si como a menos confiável da casa. Daniela recebe 5 moedas e acredita que vieram de Panelo, Renata, Kika, Sérgio e Margarida. Kika que não tem nada que possa confiar ou desconfiar de Daniela e que as únicas situações que vê são com outras pessoas e fala no que aconteceu com a Leo, quando discutiram e se "desbroncaram todas" e é por isso que não a acha confiável, pois nunca tiveram uma situação em que diga que não possa confiar na concorrente. Sérgio explica que a situação que se passou com a Leo e o Alex sobre as nomeações o colocou-o de pé atrás. E explica que hoje estava a descansar e quando acordou ouviu toda a conversa que teve com a Sampaio e que chamou 'cobra' a Miranda quando disse "estas as cobras ficam a dormir e acordam para comer" e fala de outra conversa que não quer mencionar, mas que tem a ver com "casado" e "mulher em cima" e Daniela diz que acha errado Panelo estar deitado e Miranda colocar-se em cima dele. Sérgio explica que quando acontece alguma coisa num programa de televisão, ao falar dá-se ênfase e este acha que um dia pode ficar desconfortável porque a qualquer momento, a Daniela pode comentar quando for com ele e Daniela diz que já todos comentaram situações... Miranda acaba por falar e diz que, enquanto ela tem 1 moeda, a Daniela tem 5. Miranda explica que tem confianças com Panelo e que já dormiu e dançou com o amigo e que é homem casado e que falam imensas vezes sobre o casamento dele e do Sérgio, tal como brinca com o Luís, mas tem confiança e sabe até onde pode ir… Daniela pergunta se faz parte deitar-se em cima de um homem casado e pergunta quem é que Daniela pensa que é para poder denegrir a imagem, quando é a própria que denegrir a sua imagem quando abre a boca, acrescenta que Daniela é uma pessoa perigosa e é capaz de meter qualquer pessoa em cheque, tal como fez com Panelo e Sérgio, mas que os concorrentes jamais se afastarão de si pelo que a colega diz. Daniela comenta que reparou Panelo abanar a cabeça mas quer deixar claro que nada tem a ver com desrespeito pela sua mulher, pois não fez nada, estava a dormir. Apenas comentou que no seu país não funciona assim, e acredita que aqui também não, pois estar deitado e uma mulher, que não é a sua mulher, deitar-se em cima de si… Miranda sussurra que isto para si dava expulsão direta. Miranda levanta-se visivelmente irritada e jura pela saúde do seu irmão que irá fazer com que Daniela seja expulsa do programa e pergunta à concorrente, “sabes se eu sou casada lá fora? Então cala-te”. Daniela responde se isso lhe dá o direito de se deitar em cima de outro homem e se precisa ser agressiva… Miranda abandona a sala.