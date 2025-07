Catarina Miranda implacável com Afonso Leitão: «Tu és muito criança»

Na esplanada, Catarina Miranda comenta que Afonso Leitão sente ciúmes de Fábio Paim, mas o concorrente nega. Os dois entram num clima de flirt, enquanto, no alpendre, Fábio garante que vai conquistar Jéssica Vieira. Mais tarde, no quarto, Bruno de Carvalho assegura que a picardia entre Fábio e Jéssica vai acabar em beijo. Catarina e Afonso continuam a trocar provocações e a repórter afirma que o problema de homens como o paraquedista é nunca terem tido mulheres a sério. Acrescenta ainda que Afonso brinca com os sentimentos das mulheres, acusação que o concorrente rejeita, afirmando que Catarina joga muito baixo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

