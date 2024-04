Catarina Miranda implacável com Sérgio: «Se há coisa de que não gosto são pessoas ingratas»

No Big Brother, a reunião pós-gala desta noite começa com o Big Brother a questionar o Sérgio se ficou surpreendido com a escolha da Catarina Miranda. Sérgio diz que se ela o escolheu por ter menos afinidade, correu-lhe bem porque foi salvo; se foi escolhido por ser forte, também correu bem. O concorrente atira que correu sempre bem e acha que foi pela segunda opção. Miranda diz que não foi nenhuma das duas, mas sim um abre olhos para o Sérgio, pois já várias vezes ele falhou-lhe, lembrando que viu uma VT sobre o que aconteceu no quarto do líder. Para além disso, Sérgio desiludiu-a quando, nas nomeações, decidiu votar numa pessoa porque achava que os votos não iriam influenciar (flashback nomeação do Sérgio). Para si, tal é digno de “jogador low cost”. Por fim, diz ainda que consoante esta semana, ele deveria ter ficado do outro lado. Como não gosta de pessoas ingratas, escolheu-o. Sérgio diz que a Miranda deu agora justificação por causa das nomeações, mas tal não faz sentido porque quando ela o escolheu ainda não tinham nomeado. Quanto ao quarto, Sérgio deu uma opinião… pode ser considerado o que quiser, mas ele foi verdadeiro consigo mesmo. O BB pergunta quando é que o Sérgio lhe falhou e Miranda diz que ele se aproxima de algumas pessoas como Catarina Sampaio ou da Daniela. Daniela diz que estão as duas com o mesmo sentimento, pois ainda agora mostrou desilusão para com o Sérgio. Ontem tentou aproximar-se do Sérgio pois têm estado afastados. Sérgio questiona “tenho ou não tenho?”. Daniela diz que ele lhe faltou à palavra e confessa-se desiludida, até porque ele disse que nunca a ia nomear. Sérgio diz que não se pode só dar com uma Catarina ou com outra. Se Miranda o chama de ingrato, há pessoas que não chamam de nada. Sérgio diz ainda que está perto das pessoas com quem se sente bem. O concorrente diz respeitar a opinião da Miranda, mas garante que se dá com quem quiser, quando quiser e o tempo que quiser. Miranda diz que nunca disse que Sérgio não se pode dar com outras pessoas. Alex intervém para dizer que ela o disse e Miranda esclarece que não se sente confortável ao ver que Sérgio está próximo da Daniela ou da Sampaio. Alex atira que é igual e que ela só está a mudar as palavras. Sérgio diz que a mulher dele não escolhe com quem ele se dá, também não é a Miranda que vai escolher.