Catarina Miranda insulta Afonso durante prova e provoca nova tensão no quarto

Durante uma das provas na casa, Afonso falhou a contagem numa das trocas e Catarina Miranda não escondeu a irritação. Visivelmente exaltada, a líder da semana chamou o ex-militar de “estúpido” e isolou-se no quarto, abalada com a situação.

No confessionário, Afonso confessou não ter gostado das palavras usadas por Catarina e admitiu não perceber a atitude da colega. Mais tarde, já deitado, o ex-paraquedista foi abordado por Catarina, que surgia mais animada e tentou esclarecer o mal-entendido.

Apesar de virar-lhe as costas, Catarina insistiu em perceber o motivo do seu afastamento, testando a paciência de Afonso. O concorrente pediu repetidamente para ser deixado em paz, mas a líder não cedeu. O desentendimento culminou com Afonso a levantar-se da cama e a abandonar o quarto, visivelmente irritado.