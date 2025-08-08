Catarina Miranda já está à espera do pior: «Temos de poupar energias para quando (...)»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão conversaram no jardim. Durante o momento, Miranda acabou por admitir que não tenciona irritar-se com qualquer partida que lhe seja feita. Justificou dizendo que prefere guardar energias para responder às críticas que virão depois da liderança.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

