Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»

Este é o maior sonho de Catarina Miranda. A concorrente afirma que tem o sonho de ter uma «família olímpica» de reality shows, com os filhos a entrarem na casa mais vigiada do País e os netos também. Além disso, fala em ter filhos com Afonso Leitão, o seu aliado no Big Brother Verão. «Eu quero ter uma família Olímpica de reality shows, Os Miranda-Leitão». Veja o vídeo