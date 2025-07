Catarina Miranda lança farpas forte e feio a Luíza Abreu: «E tu, que andas a viver às custas de um homem?»

O ambiente aqueceu no Big Brother após Afonso e Catarina demonstrarem desagrado por terem sido escolhidos para integrar o Staff do churrasco. A dupla deixou claro que, no dia seguinte, não pretende colaborar com mais nenhuma tarefa, contrariando a decisão de Viriato.

O líder relembrou que, durante a liderança de Afonso, esteve sempre disponível para ajudar, algo que agora não está a acontecer. Afonso acusou Viriato de ter voltado atrás na decisão inicial, influenciado por um comentário de Luíza. Já Catarina não poupou críticas à concorrente, alegando que não tem contribuído para a dinâmica da casa.

O desentendimento culminou numa discussão acesa entre Luíza e Catarina, com ambas a defenderem o seu papel e importância no programa, elevando a tensão entre os concorrentes.

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.