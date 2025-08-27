Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»

No Big Brother Verão, os concorrentes reunem-se na sala para mais uma dinâmica. Catarina Miranda debateu o tema das nomeações, em que insinuou que há pessoas que nomeiam para eliminar os mais fortes e não quem merece sair. Viriato Quintela envolveu-se e começou mais um bate boca.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17