Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Catarina Miranda conversam no alpendre. Miranda senta-se no chão na zona de perigo e olha para o ex-casal, visivelmente transtornada. Afonso chama a aliada para junto deles. Miranda recusa e lança aviso: «Eu não sou burra».

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!