Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito

No Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou uma vantagem inesperada: uma massagem relaxante. O que o concorrente não imaginava era que seria Catarina Miranda a assumir o papel de “terapeuta”. Sempre pronta para surpreender, Miranda recorreu a utensílios peculiares para tornar a experiência única. Enquanto isso, na sala, Jéssica Vieira e Afonso Leitão assistiam divertidos ao momento, rindo às gargalhadas com a cena inusitada. De regresso ao “spa improvisado”, Catarina afirmou que aquela era uma verdadeira “massagem de sonho” e que nem todos poderiam ter o mesmo privilégio. Viriato, entre gritos de cócegas, acabou por ameaçar em tom de brincadeira que se iria vingar de Miranda.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!