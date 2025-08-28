Catarina Miranda não aguenta aproximação de Afonso e Jéssica e desabafa no confessionário: «Gostamos um do outro»

No Big Brother Verão, durante a festa, Afonso e Jéssica mantiveram-se focados em cumprir o desafio secreto, trocando brincadeiras e dançando lado a lado. Sob o olhar atento de Catarina, a situação tornou-se cada vez mais difícil de gerir, levando a concorrente a abandonar o convívio e a refugiar-se no confessionário. Aproveitando a ausência da amiga, Afonso comentou com Jéssica que Catarina «já está passada». Mais tarde, confrontada pelo próprio sobre o que sentia, a Chef respondeu que não tinha nada a dizer e que preferia guardar para si. Ainda assim, admitiu que gosta de Afonso e que a relação entre ambos mudou. No confessionário, Catarina acabou por desabafar que apenas culpa o ex-paraquedista, considerando que ele deveria pensar mais nela.
