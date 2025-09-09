VÍDEO SEGUINTE
Catarina Miranda não confia em Afonso Leitão? Concorrente quebra o silêncio: «Não é confiável porque...»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela foi chamado para uma nova dinâmica especial: a apresentação de um podcast intitulado 'Oh, filhos, falem'. Os concorrentes teriam de vender uma ideia, ainda que não acreditassem nela a 100%. Entre os convidados esteve Catarina Miranda, que não deixou o momento passar em branco e acabou por lançar uma afirmação surpreendente sobre o seu aliado. A concorrente garantiu que, apesar da proximidade, jamais lhe daria o primeiro lugar no programa.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Há 2h e 9min
