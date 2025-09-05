Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas»

No Big Brother Verão, o dia começou com Catarina Miranda a abrir o coração a Afonso Leitão. Logo pela manhã, a concorrente voltou a falar sobre o futuro fora da casa e não escondeu a emoção ao assumir que os dois vão sentir saudades um do outro. Entre confidências e trocas de palavras cúmplices.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
