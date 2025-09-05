Catarina Miranda não esquece Daniela Ventura na reta final: «Cobra cuspideira»

No Especial do Big Brother Verão, o Big Brother lançou o desafio aos concorrentes para contarem a sua estadia na casa como se fosse um filme. Catarina Miranda não perdeu a oportunidade: declarou estar apaixonada por Afonso e ainda mencionou Daniela Ventura na sua narrativa «cobra cuspideira».
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
