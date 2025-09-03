Catarina Miranda não perde oportunidade de fazer conversa picante com Afonso: «Onde vou arranjar tomates?»

No Big Brother Verão, à hora de almoço, Afonso Leitão questionou Catarina Miranda e levou com uma resposta picante. Perguntou-lhe onde ia arranjar tomate para fazer pescada frita, ao que Miranda responde que ou usa os dele, ou usa a polpa que têm no frigorífico.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
