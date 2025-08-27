Catarina Miranda não perdoa e acusa Jéssica Vieira de fazer «papel de coitadinha»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda definiu o aliado como «o caranguejo da casa» e aproveitou para lançar farpas à ex-namorada de Afonso Leitão. Jéssica Vieira reagiu aos comentários e disse que se quisesse usar os sentimentos que tem por Afonso como estratégia, seria uma possível vencedora do programa. Miranda aproveitou o momento para acusar a rival de ter feito «papel de coitadinha».

