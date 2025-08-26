VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu o papel de “nutricionista” da casa e começou a dar consultas privadas aos colegas. Afonso foi o primeiro a ser "avaliado" e recebeu como prescrição uma dieta líquida de silêncio, por estar a falar em demasia. Afonso agradeceu os conselhos e respondeu com bom humor, garantindo que não daria dois beijinhos. Miranda rejeitou a ideia e justificou-se com receio de uma possível infeção, sugerindo que o colega podia estar contaminado com “a infeção do segundo lugar”.

Seguiu-se Viriato, que também passou pela “consulta” de Catarina Miranda. Esta aproveitou o momento para lançar uma crítica, insinuando que o colega tem permitido ataques por parte dos adversários e sugerindo que reavalie as amizades dentro da casa.

  • Big Brother
  • Ontem às 18:32
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

06:49

Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»

22:51 Ontem
08:52

Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão

22:34 Ontem
07:47

Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto»

22:21 Ontem
06:37

Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto

21:20 Ontem
03:23

Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão

19:54 Ontem
04:31

Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

19:51 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Ontem às 17:20

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

25 ago, 16:41

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

23 abr, 10:19

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07
Ver Mais

Notícias

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Há 2h e 52min

Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Ontem às 19:00

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Ontem às 17:20

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Ontem às 16:39
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Há 2h e 52min

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Ontem às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Ontem às 16:39

Eles também mudam. Estas são as maiores transformações masculinas dos realities

Ontem às 16:24

Dupla inesperada. Marco Costa surpreende famosa atriz com presente de aniversário único

Ontem às 16:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após notícia da separação, Luís Gonçalves envia mensagem a Carolina Braga: "Ela respondeu-me"

Há 3h e 27min

"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

Ontem às 20:25

Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Ontem às 17:37

Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Ontem às 17:00

Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Ontem às 16:09
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Ontem às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Ontem às 12:23

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

25 ago, 22:33

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

25 ago, 21:54

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

25 ago, 10:28
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais