Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu o papel de “nutricionista” da casa e começou a dar consultas privadas aos colegas. Afonso foi o primeiro a ser "avaliado" e recebeu como prescrição uma dieta líquida de silêncio, por estar a falar em demasia. Afonso agradeceu os conselhos e respondeu com bom humor, garantindo que não daria dois beijinhos. Miranda rejeitou a ideia e justificou-se com receio de uma possível infeção, sugerindo que o colega podia estar contaminado com “a infeção do segundo lugar”.

Seguiu-se Viriato, que também passou pela “consulta” de Catarina Miranda. Esta aproveitou o momento para lançar uma crítica, insinuando que o colega tem permitido ataques por parte dos adversários e sugerindo que reavalie as amizades dentro da casa.