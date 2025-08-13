Catarina Miranda não tem dúvidas em relação a Afonso «É obvio que estamos interessados um no outro»

No Big Brother Verão, Catarina e Afonso continuam a conversa, com o concorrente a afirmar não se preocupar com a imagem que passa, pois sabe quem é. Catarina diz não querer saber do passado dele, mas não gosta que o usem para ganhar vantagem no jogo, como considera ser o caso de Jéssica. Assume que gostava da ex-namorada de Afonso, mas admite que sabia que a provocava ao falar dele. Questionada, Catarina confessa que também já o usou no jogo. No confessionário, revela que tudo começou como estratégia, mas agora é evidente que existe interesse mútuo, embora nenhum admita. Afonso termina perguntando se Catarina acha que ele traiu Jéssica.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

