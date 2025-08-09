Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso

No Big Brother Verão, Catarina Miranda não perde a oportunidade de provocar, uma vez mais, Afonso Leitão. A concorrente diz a Afonso que tem um desejo e explica o que quer com uma colher, O gesto é muito picante e cheio de segundas intenções.

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.