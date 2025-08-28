Catarina Miranda no limite depois de atitude de Afonso: «Só não saio deste programa hoje...»

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz conversava com os concorrentes, quando Catarina Miranda se desfez em lágrimas e contou à apresentadora não estar bem, desejando que o programa acabasse hoje. A apresentadora reconfortou a concorrente e garantiu que vai falar consigo em confessionário.

Momentos depois, já em privado, Miranda voltou a desabar, contando que estão muito triste com as recentes atitudes de Afonso e que está cansada de estar no programa. Contudo, garante que nunca vai desistir, pois não quer ser uma desilusão para a família e para os apoiantes.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

