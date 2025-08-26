Catarina Miranda oferece presente carregado de significado a Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda prepara uma surpresa a Afonso Leitão: um jantar romântico. A jovem surpreende o aliado com um presente muito especial: uma pulseira com o nome Cale gravado. Cale é o nome pelo qual a dupla é conhecida dentro do reality show, da TVI.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17