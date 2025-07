No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm conversa em que se picam um ao outro. Catarina afirma que há muita coisa que faz com Afonso na casa, que não faz com os amigos.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui