Catarina Miranda passa-se: «Vi a Ana falar mal de mim nas minhas costas»

No Big Brother Verão, o anfitrião reúne os concorrentes no jardim, para dar início à dinâmica «Círculo de Acusações». Catarina Miranda é a primeira a trazer um tema para a atividade, relativamente ao desempenho da prova semanal, que acabou em discussão com Ana Duarte, depois desta se envolver na situação com uma pergunta dirigida a Miranda.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17