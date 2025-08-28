Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

No Big Brother Verão, Catarina Miranda chama a atenção de Afonso Leitão para aproximação do concorrente com Jéssica Vieira e exige respeito. O que Miranda não sabe é que Afonso aceitou um desafio de estar 24h inseparável da ex-namorada. A concorrente não esconde os ciúmes e admite: «Eu gosto de ti».

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!