Catarina Miranda perde a paciência com Daniela Ventura: «Tu és uma fingida»

No Big Brother, Catarina Miranda pede a David Maurício que vá pedir a Daniela Ventura, o saco de cama que está a usar porque precisam dele na Sala. David dirige-se à Esfera e confessa a Daniela que há um problema. Os colegas querem o saco de cama e o Sofá da Esfera na Sala para poder haver mais sítios para dormir e que, como esta é aliada do Líder, tem um lugar reservado na cama. Daniela afirma que o saco de cama ia ser usado por alguém de qualquer forma e pede a David para ir lá dentro dizer isso. David dirige-se ao interior e Miranda afirma que os concorrentes só pensam neles próprios e reforça que Daniela tem uma cama onde pode dormir. Inês intervém e afirma que é uma questão de justiça porque não há quartos para todos dormirem e, sendo que Daniela tem uma cama boa, não é por não dormir com David uma noite que é “o fim do mundo”.

David volta à Esfera e diz a Daniela que não vai mesmo dar para eles dormirem ali porque os concorrentes querem o Sofá lá dentro. A concorrente começa a levantar-se e Miranda dirige-se à Esfera onde atira “vai para a tua cama bora”. Miranda acrescenta ainda que a concorrente está a querer imitar Jéssica e Francisco Vale, da edição anterior” e que quer dormir a ver as estrelas.

Já na Bancada da Cozinha, Daniela diz a Miranda que o grande problema é a sua forma de falar com as pessoas, principalmente quando esta está doente. Miranda atira que Daniela está “doente mas é da boca” e que esta é uma fingida pois ninguém acredita que esta doente. Inês pergunta a Daniela se esta está a perceber o porquê de isto estar a acontecer e explica que é por não haver lugares suficientes para todos no Sofá. Daniela confessa que percebe, mas que não havia necessidade de a terem acordado aos gritos. Fábio intervém e afirma que quer descansar e que não quer ouvir mais gritos.