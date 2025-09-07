Catarina Miranda perde as estribeiras com Viriato Quintela: «Mete-te no teu lugar!»

Na gala do Big Brother Verão, os semi-finalistas começam a noite num ambiente caótico! Depois de assistirem às polémicas imagens da prova dos gelados, que resultou em Viriato com um joelho ferido, a discórdia instalou-se entre o grupo e a gritaria marcou a noite, entre Viriato e Afonso. Quando chegou o momento de Miranda opinar, a discussão voltou a surgir entre si e Viriato.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

