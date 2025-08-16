Mesmo após os avisos de Kina, Catarina Miranda decide cozinhar a carne «com três dias». Será mais este um plano de Catarina Miranda contra os colegas? Veja o vídeo.
Últimos vídeos
04:07
Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona
Hoje às 11:55
01:01
Nuno Eiró recebe Bruno de Carvalho no Extra Especial
Há 10 min
02:25
«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato
Há 1h e 40min
01:20
No limite! Ana Duarte desabafa: «Não consigo compactuar»
Há 1h e 45min
02:20
Kina não poupa Catarina Miranda e solta: «Não vales nada»
Há 1h e 51min
02:23
Todos aplaudem cozinhados de Afonso Leitão... exceto Catarina Miranda
Há 2h e 5min
01:59
Kina põe um ponto final na relação com Catarina Miranda: «Não quero uma pessoa destas na minha vida»
Há 2h e 10min
03:08
Guerra aberta! Afonso Leitão dispara contra Kina: «Nós somos as melgas, você é a cobra venenosa»
Há 2h e 22min
02:11
Tensão sobe na casa: crítica ao filme da semana termina com «striptease» inesperado
Há 2h e 40min
02:19
Ritual no Jardim: Kina diz “Basta” às provocações de Afonso Leitão e Catarina Miranda
Há 2h e 50min
01:40
Kina levada ao limite: polémica das limpezas provoca desabafo no confessionário
Há 3h e 0min
04:21
Abandonado à mesa! “Pronto. Sozinho aqui”: Afonso Leitão acaba isolado no almoço dos nomeados
Há 3h e 12min
03:16
Afonso Leitão arrisca na cozinha e o resultado... foi inesquecível
Há 3h e 20min
05:13
Cândido Pereira critica limites ultrapassados: «É tudo muito forçado»
Há 3h e 25min
02:12
Nunca visto! Kina submetida a rigoroso teste de limpeza
Há 3h e 37min
02:03
Polémico! Kina e Viriato Quintela acusam Catarina Miranda de depender totalmente de Afonso Leitão
Há 3h e 47min
01:26
«Aqui abusou um bocadinho»: Inês Morais condena atitude de concorrente
Há 3h e 50min
04:44
Ciúmes à vista? Afonso Leitão confronta Catarina Miranda: «Ficas incomodada de eu brincar com ela»
Hoje às 17:19
03:11
Muita energia e diversão! Concorrentes mostram ritmo e entusiasmo em ensaio de coreografia
Hoje às 16:15
01:10
Fábio Paim surpreende com banho diferente e arranca gargalhadas
Hoje às 15:35
01:37
Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião
Hoje às 14:47
07:18
Após avisos, Catarina Miranda cozinha a carne, mas não a come toda
Hoje às 14:32
02:10
Sabia? Ana Duarte é a voz por trás de uma famosa publicidade
Hoje às 14:09
01:17
Lasanha de Catarina Miranda dá que falar: «Isto está...»
Hoje às 13:17
00:10
Tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição dos incêndios
Hoje às 12:16
06:31
Amigas de Catarina Miranda dão grito de revolta: «Não consigo compactuar com o que ela faz»
Hoje às 11:21
07:36
Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura
Hoje às 10:45
06:13
Catarina Miranda levanta-se da cama e desata logo a discutir
Hoje às 10:37
02:26
Cena de ciúmes. Catarina Miranda passa-se a atira objetos contra as paredes
Hoje às 09:54
02:52
Caos entre Afonso e Viriato: «Cala-te»
Hoje às 09:51
02:59
Hilariante. Afonso vira DJ com objetos improvisados
Hoje às 09:48
04:28
Afonso encosta o corpo a Kina e quase acontece o pior
Hoje às 09:12
04:42
Inês Morais diz tudo o que pensa e a opinião é polémica
Hoje às 09:11
03:30
Catarina Miranda não desarma e estraga dinâmica de Kina
Hoje às 09:08
00:44
Catarina Miranda tenta tudo para tirar Kina do sério
Hoje às 08:40
00:36
Ana expõe todos os podres de Catarina Miranda: «Lá fora...»
Hoje às 08:38
03:33
Ana e Viriato: Haverá chama no ar? Maria Botelho Moniz já quer saber mais sobre esta 'crush'
Ontem às 22:26
10:16
Alerta fofoca! Concorrentes leem comentários anónimos feitos
Ontem às 22:25
06:11
Jéssica considera Catarina Miranda obcecada por Afonso: «Estás demasiado fixada»
Ontem às 22:18
03:50
Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão
Ontem às 22:09
01:29
Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»
Ontem às 22:03
02:39
Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão
Ontem às 22:01
05:57
Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva»
Ontem às 21:34
05:13
Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada»
Ontem às 19:52
05:13
Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca»
Ontem às 19:45
00:41
Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa
Ontem às 19:38
03:08
O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água
Ontem às 19:37
04:35
O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana
Ontem às 19:04
02:51
«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente
Ontem às 18:54
05:33
Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta»
Ontem às 18:49
04:16
Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina»
Ontem às 18:40
02:35
Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem »
Ontem às 18:33
04:35
«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela
Ontem às 18:19
04:11
Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»
Ontem às 18:12
03:54
Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão»
Ontem às 18:06
06:38
Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão
Ontem às 18:02
02:26
«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão
Ontem às 17:51
04:13
O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender
Ontem às 17:46
01:12
Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim»
Ontem às 17:39
06:17
Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti»
Ontem às 17:25
05:01
Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo
Ontem às 17:17