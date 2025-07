Catarina Miranda promete mudança na sua postura: «Vou ser uma planta»

Em conversa com Afonso Leitão, Catarina Miranda revela que, na próxima semana, vai tornar-se numa "planta" para ter sucesso no jogo. A concorrente ensaia algumas deixas, imitando as respostas de Luíza Abreu, e acrescenta que o Big Brother pode abrir as portas a mais turistas, mas garante que os vai pôr fora dali. No confessionário, Catarina Miranda identifica Bruna, Manuel, Luíza Abreu, Viriato e Ana Catharina como o “grupo da Amazónia”.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

