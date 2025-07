Catarina Miranda reage às imagens com Afonso Leitão e usa metáfora: “Estás a ver como nós conseguimos regar plantas?”

Na gala do Big Brother Verão, Catarina Miranda confessou a Afonso estar surpreendida com os comentários de Fábio Paim e Kina após ver as imagens exibidas. A concorrente admite sentir-se isolada e garante que ela e Afonso estão sozinhos contra o resto da casa, afirmando que não se juntam aos outros porque “está tudo contra nós”.

A gala do Big Brother Verão deste domingo ficou marcada por emoções fortes. Ana Catharina abandonou a casa mais vigiada do país, mas as portas abriram-se para mais uma concorrente: Daniela Santos. Luíza Abreu também foi uma das protagonistas da noite e apresentou uma arrepiante Curva da Vida.

Não perca tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!