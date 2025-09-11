Catarina Miranda recorda inseguranças que tinha em criança

No Big Brother Verão, foi a vez de Catarina Miranda abrir a tão esperada cápsula do tempo. Entre memórias e confissões, a concorrente revelou fotografias que retratavam os seus sonhos de infância e os momentos que moldaram o seu percurso. O ambiente encheu-se de nostalgia, deixando a casa atenta e visivelmente emocionada. No Especial, no confessionário, Catarina Miranda abriu ainda mais o coração: falou das inseguranças que a acompanharam durante o crescimento e recordou as pessoas especiais que estiveram ao seu lado nessa caminhada.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

