Catarina Miranda revela detalhes da relação com João Oliveira e deixa todos a especular

No Big Brother Verão, Catarina Miranda falou abertamente sobre os seus sentimentos em relação a João Oliveira. Durante o desabafo, acabou por comparar a ligação que teve com João à que tem com Afonso Leitão. Enquanto descreveu João como apenas um amigo, deixou claro que com Afonso existiu algo mais intenso e envolvente.

Importa lembrar que esta semana há cinco concorrentes nomeados, todos em risco de abandonar a casa mais vigiada do país já no próximo domingo. Os nomeados são: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.