Catarina Miranda revela: «Gosto de manter uma certa distância de alguns jogadores, para eles me terem esta raiva»

No Big Brother, durante o almoço na casa, Catarina Miranda recusa-se a sentar-se na mesma mesa da Daniela e da Carolina e chateia-se com os membros do seu grupo porque ninguém lhe guardou um lugar. A chef refila com a Margarida dizendo que guarda sempre lugares para os seus. Já a Margarida confidencia ao Big Brother que receia fazer frente à Catarina para não se prejudicar.