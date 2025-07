Catarina Miranda revela verdade insólita sobre os pais... que envolve as galas do Big Brother

No Big Brother Verão, Catarina Miranda está à conversa com Ana Duarte e acaba por revelar algo insólito e inédito sobre a mãe e o padrasto. Algo que envolve as galas e a exposição mediática que Miranda teve, após a sua primeira participação em reality shows da TVI. Saiba o que foi dito!

A gala deste último domingo à noite foi recheada de emoções fortes e culminou com a expulsão de Luíza Abreu. Ficámos a conhecer a Curva da Vida da concorrente Bruna. No estúdio, o público foi surpreendido por um momento surpreendente: o assumir do namoro entre Luíza Abreu e João Moura Caetano.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.